O Sporting e o Sp. Braga conhecem nesta segunda-feira os adversários nas próximas fases da Liga Europa e da Liga Conferência, respetivamente.

Depois do sorteio da Liga dos Campeões (à atenção de FC Porto e Benfica), segue-se o do play-off da Liga Europa (12h00), no qual os leões vão participar depois de terem terminado a fase de grupos da Champions no terceiro lugar. Há 16 participantes e o Manchester United e a Roma são dois dos oito possíveis adversários da equipa de Ruben Amorim.

A seguir, pelas 13h00, os arsenalistas - que caíram da Liga Europa - conhecem o adversário no play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência: tem também oito possíveis adversários, entre os quais a Fiorentina e o Anderlecht.