Álvaro Djaló está nos pré-convocados da seleção de Espanha.

O extremo do Sp. Braga foi incluído pelo selecionador Luis de La Fuente numa primeira lista alargada de jogadores, da qual sairá a convocatória final, que estão pré-convocados para defrontar o Chipre e Geórgia, em jogos da fase de apuramento para o Euro 2024, agendados para 16 e 19 de novembro.

Refira-se que, mesmo não conhecendo a quantidade de jogadores pré-convocados por Luis de La Fuente, importa referir que o selecionador espanhol costuma fazer pré-listas muito alargadas. A última pré-convocatória, por exemplo, tinha 49 atletas e em março o treinador chegou a fazer uma pré-convocatória de quase 70 jogadores.

Álvaro Djaló nasceu em Madrid, cresceu em Bilbao e tem nacionalidade espanhola. O extremo de 24 anos chegou ao Sp. Braga em 2017, já com 18 anos, e sempre mostrou vontade de representar a seleção de Espanha, como ainda repetiu, por exemplo, na última terça-feira, antes do jogo com o Real Madrid, no qual brilhou com um golo.