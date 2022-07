O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, assumiu esta terça-feira que o FC Porto já está a par do preço exigido pelos arsenalistas por Ricardo Horta e deixou elogios à forma de negociar do líder dos dragões, Jorge Nuno Pinto da Costa, materializada recentemente na transferência de David Carmo.

«Com o presidente do FC Porto é extremamente fácil negociar. O FC Porto já sabe o valor do Ricardo Horta. É só discutir os jogadores que poderão vir», começou por dizer em declarações aos jornalistas, num evento no Estádio Municipal de Braga.

«Se é possível? Terá de perguntar ao presidente Pinto da Costa. Todos os clubes podem estar interessados. Agora, o Sp. Braga não tem interesse nenhum em vender o Horta. É um jogador fundamental para o clube», acrescentou.

