João Moutinho foi oficializado como reforço do Sp. Braga na passada sexta-feira e, apesar de não poder jogar frente ao Panathinaikos, seguiu viagem com a comitiva bracarense para Atenas.

Ora, na conferência de imprensa de antevisão à partida, o técnico dos bracarenses, Artur Jorge, explicou essa mesma presença do internacional português, com elogios à mistura.

O João é um jogador que é reconhecidamente de valor mundial. Vai acrescentar valor e é uma mais-valia para uma equipa que já é de qualidade», começou por dizer.

«A sua vinda tem acima de tudo o propósito de poder incorporar-se no grupo de trabalho, de treinar com a equipa, coisa que não tem acontecido com eles nos últimos tempos. E pode também aportar a experiência e a ambição que possa ter. É um exemplo de um vencedor», acrescentou.