O avançado do Sp. Braga Álvaro Djaló foi convocado para representar a seleção do País Basco.

O jogador de 24 anos é um dos eleitos para o encontro de caráter particular diante do Uruguai, que vai contar com Rodrigo Zalazar, outro jogador dos bracarenses, além de Franco Israel, guarda-redes do Sporting.

A partida está marcada para sábado, às 20h00, no Estádio San Mamés, casa do Athletic Bilbao, clube que Álvaro Djaló vai representar a partir da próxima temporada.