A chamada de Abel Ruiz para a seleção espanhola pode ter sido uma surpresa para alguns, mas não foi para todos. «Nós que o vemos trabalhar todos os dias entendemos. Há algum tempo que o Abel tem metido na cabeça ser avançado da seleção espanhola e aqui está», disse Carlos Carvalhal em entrevista à Marca, falando depois da evolução do jogador desde que o técnico chegou ao clube.

«Eu não estava quando ele chegou, mas dizem-me que ele falava pouco, que muitas vezes ficava sozinho. Agora não. No balneário ele é muito querido e tem estado mais à vontade com os portugueses.»

«A evolução dele foi muito importante durante este período. Era um jogador com as qualidades de jogo associativo da formação do Barcelona, mas, agora é muito mais completo. Cresceu em aspetos muito importantes para um avançado. É mais vertical, mais agressivo. A sua leitura e capacidade para entender o jogo é cada vez melhor, e já não se destaca só na hora de combinar. O Abel de hoje rompe nos espaços e é capaz de ir em disputa com os centrais rivais e tirar vantagem», apontou.

«Está na idade de melhorar, claro, porque ainda é muito jovem. Mas esse é outro ponto a destacar. Porque o Abel escuta e está disposto a trabalhar para ser cada dia melhor», frisou o técnico.

«O Abel não é apenas um avançado centro. Connosco jogou numa linha de quatro atrás do ponta-de-lança e já jogou à esquerda. Gosto quando ocupa essa posição por causa das oportunidades que gera para a equipa. Com quem se parece? Não sei, mas diria que tem algumas coisas de Raúl, apesar de não serem o mesmo tipo de jogador. Não saberia estabelecer uma relação entre o Abel e um avançado de referência», afirmou o treinador do Sp. Braga.

«Quando, em janeiro, Paulinho saiu para o Sporting, ele percebeu que era o seu momento. Saiu um avançado da seleção portuguesa, e o Abel estava lá, preparado para dar o passo. Para um clube como o nosso, é muito importante que, em pouco tempo, tenhamos tido dois avançados da seleção portuguesa [Paulinho e Éder], e agora o Abel com Espanha», disse Carvalhal, que já olha para o futuro do jogador.

«Se a evolução do Abel for a mesma, e tenho a certeza de que vai continuar a crescer, estamos conscientes de que, em janeiro, ou no máximo em junho, haverá interesse de clubes de Espanha ou da Premier League. É o mais natural e entra nas leis do futebol e do nosso clube. Entretanto, vamos aproveitar ao lado dele.»