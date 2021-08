O avançado Abel Ruiz mostrou-se feliz pela chamada à seleção espanhola. O jogador do Sp. Braga falou na concretização de um sonho e do caminho até ao ponto a que chegou.

«Estou muito feliz. Acabei o treino e acabei de receber a notícia. Estou muito feliz. É um sonho desde sempre, que hoje se cumpriu», disse o jogador de 21 anos nas redes sociais dos minhotos.

Ruiz espera poder jogar pela «Roja», apesar da qualidade que existe na convocatória para a sua posição.

«Trabalhei muito, lutei cada dia por um sonho como é estar na seleção do meu país. Espero poder cumprir, jogar alguns minutos, mas estou feliz pela convocatória, porque é muito difícil há muitos jogadores muito bons em Espanha. Estar ali já é uma felicidade», admitiu o avançado.

Abel Ruiz foi convocado nesta quinta-feira por Luís Enrique para os jogos do Grupo B de qualificação para o Mundial2022. A Espanha vai defrontar a Suécia no dia 2 de setembro, a Geórgia no dia 5 de setembro e o Kosovo no dia 8 de setembro.