A FIGURA: Víctor Gómez

Dos mais esclarecidos e atrevidos do Sp. Braga numa tarde em que a equipa demorou a acelerar. Movimentou-se bem pelo lado direito, essencialmente nas movimentações ofensivas, sendo sempre um elemento a ter em conta. Os dois primeiros golos arsenalistas são exemplo disso mesmo, da forma como incorporou o ataque. Duas assistências – uma para autogolo – acabaram por ser cruciais para a conquista dos três pontos.

O MOMENTO: golo de Banza ao Famalicão (79’)

Oito minutos de sofrer o golo do empate, o Sp. Braga recompôs-se com o tento da tranquilidade. Mais um trabalho com selo de qualidade de Victor Gomez na direita, a cruzar de forma certeira para Banza desviar para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Youssouf

O francês de 23 anos demonstrou uma disponibilidade enorme para o jogo, tentando servir de elo de ligação entre os vários setores da equipa. Tanto defendeu como soube ter bola e ajudar a equipa a progredir no terreno de jogo.

Bruma

Que estreia na pedreira. Jogou cerca de meia hora, sendo suficiente para fazer a diferença, com dois golos já nos descontos. Deu cor ao que Victor Gomez construiu com dois bons gestos técnicos, segundo numa jogada individual.

Ivo Rodrigues

O mais esclarecido com bola no lado do Famalicão, sabendo o que fazer ao esférico e como galvanizar a equipa. Não teve medo de ter bola, nem de encarar os adversários, faltando-lhe apoio para poder fazer mais.

Banza

Voltou a marcar, desta feita frente à sua anterior equipa. Ainda não está no seu melhor momento de forma, mas lutou e esteve no sítio certo quando foi necessário.