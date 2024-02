João Moutinho abriu o livro, numa entrevista divulgada na noite desta sexta-feira pela Sport TV, e comentou a chegada a Braga no último verão.

«Havia propostas de outros clubes, mas no momento da decisão achei que o Sp. Braga era o clube no qual queria estar. Fui contacto primeiro pelo presidente António Salvador. Claro que ter sido o primeiro é algo a que dou valor, pois é sinal de que me quer mesmo. Quando temos essa demonstração de vontade e ambição, a porta abre-se de imediato», começou por dizer o médio, de 37 anos.

Tranquilo quanto ao passado, Moutinho, quando questionado sobre o FC Porto, esclareceu estar de «consciência tranquila».

«Não guardo rancor de ninguém. Tomei a minha decisão. [Do lado do FC Porto] Foram decisões que alguém tomou, mas eu quis vir para o Sp. Braga, e voltaria a tomar essa decisão porque estou muito feliz aqui. Acho que as coisas devem ser resolvidas falando-se. Isso é o mais importante, sendo diretos, sem intermediários», acrescentou.

Em todo o caso, João Moutinho valoriza as memórias dos anos vividos de dragão ao peito, salientando a conquista da Liga Europa, em 2011. Em simultâneo não esquece o ambiente da casa do Sporting.

«Em Alvalade houve assobios, no Porto fui aplaudido. O que passou já passou, dei sempre o máximo. E agradeço a todos os clubes por onde passei, porque me deram muito. Tentei dar o máximo ou até mais do que me deram», disse.

Sobre o futuro, o internacional português – o segundo com mais jogos pela seleção nacional (188), apenas atrás de Cristiano Ronaldo – não descarta o regresso.

«Não abdico de nada, de algo que me faz feliz. Estou sempre disponível para ajudar. O selecionador conversou comigo e disse que todos somos observados. Nós só temos de ouvir e continuar a dar o máximo», rematou.

João Moutinho tem contrato com o Sp. Braga até este verão. No currículo, o médio conta com três Ligas, três Taças de Portugal, cinco Supertaças, uma Taça da Liga, uma Ligue1 e uma Liga Europa. Por Portugal, Moutinho conquistou o Euro de 2016, a Liga das Nações, em 2018, e o Europeu sub-17, em 2003.