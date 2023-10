Carlos Carvalhal, antigo treinador do Sp. Braga e do Celta de Vigo, deixou um claro aviso ao Real Madrid para o jogo desta terça-feira frente aos minhotos, relativo à terceira jornada da Liga dos Campeões.

O treinador, natural de Braga, começa por referir a forte ligação que tem ao clube do Minho que representou como jogador e, em duas etapas, como treinador, com destaque para a conquista da Taça de Portugal em 2021.

«É o meu clube, a minha cidade, a minha casa…cheguei com onze anos à formação e ajudaram-me a formar-me como futebolista e como pessoa. Tem um grande significado para mim. Quando me perguntam de que equipa é sou, toda a gente espera que diga Sporting, FC Porto ou Benfica, mas respondo sempre “Braga”. Não tenho outra equipa», começou por esclarecer.

Em relação ao atual plantel comandado por Artur Jorge. «Tem experienciado um crescimento imenso, não ó no capítulo desportivo, mas também no que diz respeito a infraestruturas. O Braga está num escalão muito alto, ao nível do Sporting, FC Porto e Benfica. Não é por acaso que está na Champions», destacou.

Muitos dos jogadores do atual plantel foram ainda lançados por Carlos Carvalhal, mas o treinador do Celta rejeita qualquer paternidade sobre a atual equipa. «Não. Não quero fazer esse tipo de conexões porque pode ser mal interpretado. Eu tive o meu momento em Braga, um momento histórico. O Braga tem três troféus importantes, três Taças de Portugal e eu e a minha equipa ajudámos a conquistar a última no ano do centenário. Alcançamos três finais consecutivas e promovemos uma aposta muito forte na formação. Lançamos 17 jogadores em dois anos. O Braga, neste período, ganhou muito dinheiro, entre 90 a 100 milhões de euros, mas nós saímos e agora há que dar mérito às pessoas que estão lá. Não sou pai de nada», referiu.

Quanto ao jogo desta noite com o Real Madrid, Carvalhal deixa um sério avisa aos merengues. «Vai ser um grande jogo, de altíssimo nível, com um estádio cheio e uma massa associativa fantástica, que apoia muito. O Braga é uma equipa muito perigosa, mas, para conseguir um resultado positivo tem de alcançar duas coisas: jogar a um nível muito alto nos 90 minutos e que o Real Madrid esteja um pouco relaxado. Se o Real Madrid não pisar no acelerador a fundo, pode ter problemas», anteviu.

O treinador português explicou ainda como joga a equipa comandada por Artur Jorge. «O Braga é uma equipa muito ofensiva, que marca muitos golos…mas também consente um ou outro. Tal como o Real Madrid, tem a sua força no meio-campo, acho que pode variar entre o 4x2x3x1 e o 4x3x3 para ter mais controlo, defender bem e sair rápido em transições ofensivas», destacou ainda.

A nível individual, Carvalhal tem mais dificuldades em destacar um jogador do Sp. Braga. «É muito difícil. Eu destacaria os que conheço melhor: Matheus, Al Musrati, Ricardo Horta e Abel Ruiz, mas não me posso esquecer de João Moutinho, Pizzi, Bruma ou do Álvaro Djaló, que estão a fazer uma boa temporada», destacou ainda.