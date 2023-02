Os futebolistas Bruma, Joe Mendes e Pizzi, recentes reforços do Sporting de Braga, são novidades na lista de inscritos para disputar a Liga Conferência da UEFA.

O trio é destaque na lista de 43 jogadores (19 dos quais da lista B, reservada aos mais jovens) entregue pelos minhotos à UEFA.

O jovem Roger, que só participou num jogo pela equipa principal (15 minutos na Taça da Liga), foi promovido para a lista A e, da lista B, merece destaque a inclusão dos internacionais sub-17 João Vasconcelos (médio) e Dinis Rodrigues (avançado), ambos cde 17 anos.

Em relação à lista inicial, saíram Vitinha (transferido para os franceses do Marselha), Fabiano (emprestado aos turcos do Kasimpasa), Bruno Rodrigues (emprestado aos turcos do Karagumruk), Hernâni (emprestado ao Paços de Ferreira) e Diego Lainez (emprestado ao Tigres, do México, pelo Bétis).

O Sporting de Braga recebe a Fiorentina a 16 de fevereiro, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Conferência, jogando a segunda mão em Florença, uma semana depois.

A lista completa:

Guarda-redes: Matheus, Tiago Sá, Bernardo Fontes*, João Carvalho*, Lukas Hornicek*.

Defesas: Victor Gómez, Joe Mendes, Paulo Oliveira, Niakaté, Tormena, Serdar, Borja, Sequeira, Dinis Pinto, Guilherme Soares*, Diogo Fonseca*, Nuno Matos*, Rodrigo Beirão*, André Ferreira*, José Pedro*.

Médios: Castro, Al Musrati, Racic, André Horta, Pizzi, Pedro Santos, Gorby*, João Faria*, Vasco Moreira*, João Gonçalves*.

Avançados: Ricardo Horta, Iuri Medeiros, Bruma, Abel Ruiz, Banza, Roger Fernandes, Álvaro Djaló, Rodrigo Gomes*, José Rodrigues*, Yan Said*, Bernardo Couto*, Rodrigo Macedo*, Miguel Falé*.