André Horta diz que a filosofia do novo Sp. Braga passa por ter «quase sempre a bola» e «dominar 90 por cento do jogo», porque assim a equipa estará «sempre mais perto de ganhar».

Depois das «intensas» primeiras semanas da pré-época, o médio de 23 anos fala agora da filosofia que Carlos Carvalhal está a implementar.

«Queremos ter o maior controlo do jogo possível, ter quase sempre a bola, dominar 90 por cento do jogo, todos os momentos do jogo, e assim estamos sempre mais perto de ganhar», disse o jogador aos meios do clube.

Entre o fim da época passada e o início da nova temporada passaram pouco mais de quinze dias, o que André Horta considera poder ser positivo porque os jogadores acabaram «por não perder muito da condição física».

«É mais fácil para o treinador começar a introduzir novas ideias e conteúdos, que vamos conseguir mais facilmente perceber e meter em prática. A equipa já está com umas dinâmicas muito engraçadas, mas acho que podemos evoluir muito mais e amanhã [quarta-feira, diante do Benfica, no Estádio da Luz] já temos um bom teste para pôr em prática», disse.

André Horta, que marcou um golo no último particular, na vitória por 3-0 sobre o Paços de Ferreira, revelou estar a jogar agora «numa posição diferente».

«Um pouco mais avançado em relação ao que costumava, mais perto da baliza. Tenho conseguido contribuir com golos, mas o mais importante é jogar bem e conseguir perceber as ideias do treinador para quando chegar à primeira jornada estar pronto para jogar», explicou.

Na última época André Horta acumulou 38 jogos [25 na Liga] e marcou quatro golos [nenhum na Liga]. «A época passada fui o 10.º jogador mais utilizado do plantel, este ano quero fazer melhor. Fiz quatro golos e cinco assistências e quero melhorar os meus números em termos de jogos, golos e assistências para ajudar ainda mais a equipa», disse ainda.