O presidente do Sporting de Braga, António Salvador, defendeu a continuidade de Artur Jorge ao comando da equipa apesar das notícias de que dão conta da possível chegada de Daniel Sousa à Pedreira.



«Vi ontem [quinta-feira] uma notícia que o Artur Jorge estava a negociar a sua saída, mas até hoje ninguém falou comigo sobre esse assunto, não sei o que se passa», referiu, citado pela Lusa, à margem da assinatura de um contrato de patrocínio de uma empresa ao pavilhão multiusos do emblema bracarense.



Confrontado com o nome do treinador do Arouca, o responsável máximo dos minhotos lembrou que Artur Jorge renovou contrato com o clube em novembro do ano passado. «É o treinador do Sp. Braga e está a desenvolver um projeto que o clube traçou há dois anos com ele», sublinhou.

Salvador disse ainda que a satisfação com o trabalho do atual técnico se mede «em função das vitórias» e reforçou que o «importante é a vitória» no dérbi contra o Gil Vicente, da 26.ª ronda da Liga.

Quarto classificado da Liga, a cinco pontos do terceiro posto, ocupado pelo FC Porto, o Sp. Braga ainda pode aspirar a terminar no pódio? O presidente bracarense respondeu que «o mais realista» é a equipa focar-se «em todos os jogos até ao fim e vencer».

«Esse é o objetivo e foi sempre a nossa ambição em cada jogo entrar para vencer. Nem sempre se consegue e o último jogo foi exemplo disso, sendo que muitas das vezes não depende só de nós», atirou, referindo-se ao duelo com o Rio Ave (0-0) da ronda anterior.