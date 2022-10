Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estoril (2-0), na Amoreira, em jogo da 10.ª jornada da Liga:

Eficácia e rigor defensivo, como é que viu esta vitória do Sp. Braga?

- Forçava aqui a palavra trabalho do ponto de vista coletivo. Fomos uma equipa sólida que procurou ser competente em todos os momentos do jogo. Foi uma vitória importante e justa para nós. Não só na primeira parte, mas na segunda em que conseguimos ser equilibrados. Conseguimos concretizar as oportunidades que tivemos, tivemos ainda uma ou outra para fazer mais golos, mas fizemos tudo o que era exigido para levarmos daqui os três pontos.

O Sp. Braga alcança o FC Porto no segundo lugar. Vai continuar a olhar para cima?

- Sabíamos que esta vitória era importante, a distância que tínhamos para cima era a mesma que tínhamos para baixo. Queríamos somar os três pontos para novamente partilharmos o segundo lugar que, para nós, à 10.ª jornada, é muito gratificante. Mas são três pontos como outros, importantes, mas que não alteram o nosso rumo.

O que tem a dizer do golo de Vitinha?

- A finalização é o final de uma jogada coletiva bem conseguida, uma jogada de envolvência em que participaram vários atletas. A finalização, para além de eficaz, é bonita. Acaba por materializar com esse segundo golo a vantagem em termos qualitativos que o Braga já estava a demonstrar no jogo.

Futebol mais direto do Braga?

- Temos estrategicamente de procurar aquilo que o adversário nos permite. Quando esse espaço é entre linhas, tendo em conta densidade de jogadores, procuramos com critério atacar a profundidade com dois jogadores. O Vitinha e o Abel [Ruiz] fizeram isso de forma muito eficaz. Procurámos deixar o Estoril sempre desconfortável no jogo.

Vitinha merece uma chamada ao Mundial?

- Vou ter de me reservar em relação a isso, não é da minha competência. Vou dizer só que o trabalho é a principal característica do Vitinha, o compromisso que ele tem para com a equipa faz dele uma mais-valia para nós. Tem acrescentado golos naquilo que é o trabalho da equipa e isso coloca-o em destaque. É importante para nós na equipa, vamos ver se a nível pessoal pode acrescentar mais alguma coisa, como essa possível chamada.