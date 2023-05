Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, em declarações à BTV, depois da derrota diante do Benfica (0-1), no Estádio da Luz, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

Análise a um jogo complicado?

- Diria que mais do que complicado, foi um jogo bem disputado. Tivemos aqui um bom jogo de futebol com duas equipas a respeitarem-se, duas equipas à procura da vitória, estrategicamente diferentes, porque por nós passava a capacidade de defender solidamente aqueles primeiros quinze/vinte minutos do Benfica que, já sabíamos, ia entrar muito forte. Os jogadores forem sempre muito inteligentes na abordagem ao jogo, na forma como jogaram com o decorrer daquilo que era mantermos a nossa baliza a zero. Conseguimos isso durante a primeira parte em que o Benfica teve mais ascendente, mas em que conseguimos controlar tudo aquilo que era o nosso momento defensivo. A verdade é que, é a minha opinião, se tivéssemos beneficiado de um penálti aos 43 minutos sobre o Ricardo Horta, que me parece claro, teríamos chegado em vantagem ao intervalo e em vantagem naquilo que era a estratégia montada para o jogo.

- Na segunda parte, depois de sofrermos o golo, tivemos que ir na busca do nosso golo também, fomos uma equipa que acabou por ter algumas oportunidades, passou a deixar de ser um jogo mais direcionado para as transições e para aquilo que queríamos de tentar ferir o Benfica em transições rápidas e estivemos mais tempo próximos da baliza contrária. A partir daí o jogo equilibrou-se, mas não fomos capazes de chegar ao golo que tanto queríamos para, pelo menos, levar daqui um empate. Temos de reconhecer a eficácia do Benfica que acaba por ganhar. A história do jogo resume-se a isto.

Al Musrati poderia ter permitido uma estratégia diferente?

- Não foi em função de um jogador, foi em função aquilo que sabíamos que era necessário conter uma entrada forte que prevíamos e que aconteceu. Com isso fomos capazes, com uma ou outra transição na primeira parte, principalmente pelo Ricardo [Horta], pelo Bruma e pelo Iuri [Medeiros], chegar a zonas de finalização, mas volto a dizer, foi uma grande exibição do Sp. Braga que conseguiu fazer aquilo que tínhamos pedido. Os jogadores deram tudo, foram até à exaustão, estou muito satisfeito com o trabalho de todos os jogadores. Grato também pelos nossos adeptos que estiveram aqui hoje, portanto, estamos numa sintonia que nos agrada muito para podemos atacar estes três jogos do campeonato, mais a final da Taça de Portugal, para continuarmos no caminho que queremos.

Se o Benfica não tivesse marcado, ia arriscar mais?

- Fomos tendo um ascendente necessário durante o jogo, fomos em crescendo, claro que com menos bola na primeira parte, mais capazes na segunda metade. Fomos aproveitando aquilo que era possível irmos tendo. Fomos fazendo o jogo que pretendíamos para na segunda parte estarmos mais próximos da baliza contrária. Estivemos ali muitas vezes próximo de fazer golo, por infelicidade não conseguimos, mas a equipa trabalhou para isso. Estou satisfeito porque os jogadores compreenderam aquilo que queríamos. Satisfeitos com o desempenho, não com o resultado.

O Sp. Braga vinha de um ciclo de vitórias, o que quer dizer aos adeptos?

- Este resultado em nada altera aquilo que é a nossa abordagem, vamos continuar a ser competitivos, vamos procurar já, em casa, no próximo jogo, voltar a ganhar, porque temos um objetivo muito claro, que passa por estarmos no top-3. Sabemos que vamos ter três finais ainda neste campeonato. Vamos dar o nosso melhor até ao fim para que não restem dúvidas em relação ao nosso empenho.