Bruma manifestou-se «entusiasmado» com o regresso a Portugal e, nas primeiras declarações às plataformas do Sp. Braga, destacou o compromisso de ajudar o clube a alcançar os objetivos previstos na presente temporada.

«Sinto-me bem. É sempre bom regressar ao nosso país. Quero agradecer pela oportunidade de representar o Sp. Braga e sou mais um para ajudar a equipa. O Sp. Braga é um grande clube e estou muito feliz por estar aqui», começou por enunciar o avançado de 28 anos.

Formado no Sporting, Bruma regressa a Portugal depois de ter jogado sucessivamente na Turquia, Espanha, Alemanha, Países Baixos e Grécia. «Conheço alguns jogadores do plantel, joguei com muitos deles e acho que isso pode também ser importante para todos. O Sp. Braga é um Clube muito grande e, passo a passo, vamos fazer o nosso melhor para atingirmos os objetivos definidos para esta época», destacou.

A finalizar, Bruma dirigiu-se aos adeptos do clube minhoto. «Obrigado pela oportunidade. Espero estar com vocês brevemente e que tudo corra bem», referiu ainda.