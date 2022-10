Um golo solitário de Iuri Medeiros valeu ao Sp. Braga a vitória no dérbi do Minho e o regresso ao 2.º lugar do campeonato, aproveitando da melhor forma a escorregadela do FC Porto nos Açores. Triunfo suado, mas inteiramente merecido frente a um Gil Vicente que continua em queda. Os festejos efusivos de Artur Jorge no final do encontro são a demonstração clara da importância da conquista destes três pontos.

Apesar do resultado fazer transparecer equilíbrio, os guerreiros foram melhores em todos os parâmetros e só não conseguiram um resultado mais avolumado porque Kritciuk fechou a baliza barcelense. Ivo Vieira, ao fim de 16 jogos, ainda não conseguiu que o Gil Vicente tenha uma ideia de jogo, deixando na inspiração dos jogadores a sorte do resultado. Os galos levam cinco jogos sem vencer.

Muito mais Sp. Braga

Artur Jorge fez apenas duas alterações em relação ao jogo de Berlim. Na defesa, o técnico bracarense trocou Paulo Oliveira por Niakaté e no meio-campo André Horta entrou para o lugar de Castro. Já Ivo Vieira protagonizou apenas uma mudança depois do desaire em Chaves, trocando o castigado Adrián Marín por Henrique Gomes.

Os de Braga tiveram uma entrada guerreira e tentaram chegar cedo ao golo para poder descansar – na próxima quinta-feira há novamente jogo para a Liga Europa. Já o Gil Vicente sentiu muita dificuldade em suster a pressão visitante e não conseguia ter bola. Os galos quase não existiram ofensivamente durante toda a primeira parte e só conseguiam chegar na frente com bolas bombeadas ou em bolas paradas.

Os bracarenses ameaçaram muitas vezes, mas Kritciuk garantiu que o resultado fosse a zero para o intervalo. Vitinha foi o primeiro a testar a atenção do guardião russo, que fez bem a mancha ao avançado visitante. Depois, foi Iuri Medeiros, de livre, e Ricardo Hora, de longe, sempre com o destino traçado: as luvas de Kritciuk. Por isso, o descanso chegou com o marcador igual ao início.

Medeiros decidiu

No reatamento, Artur Jorge deixou Sequeira no banco e lançou Paulo Oliveira - substituição que se compreende se o lateral estiver lesionado. Mas quem apareceu a jogo no segundo tempo foi o Gil Vicente. Os galos surgiram mais afoitos e começaram a ameaçar a baliza guerreira.

Após iniciativa de Rúben Fernandes pela esquerda – parecia um lateral –, Murilo apareceu no coração da área a rematar para as mãos de Matheus. Na resposta, Vitinha surge isolado, mas não evita a mancha de Kritciuk. À boa reentrada gilista, a formação arsenalista respondeu com golo.

Ainda antes, Ricardo Hora e Iuri Medeiros testaram a atenção, mais uma vez, do guarda-redes do Gil Vicente. Depois, os guerreiros marcaram mesmo. Livre marcado de forma rápida, Vitinha entrou na área e deu atrasado em Iuri Medeiros, que rematou para golo. Festa dos muitos adeptos bracarenses que marcaram presença em Barcelos: o golo podia valer o regresso ao 2.º lugar.

E valeu mesmo. Os guerreiros souberam segurar o resultado até ao final, mesmo com o 'chuveirinho' dos galos, que terminaram a partida com Rúben Fernandes no ataque. Vitória merecida do Sp. Braga contra um Gil Vicente que continua em queda: vai terminar a jornada em zona de play-off de descida.