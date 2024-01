Cher Ndour promete «dar tudo» com a camisola do Sp. Braga no mesmo em dia em que foi confirmado como reforço da equipa comandada por Artur Jorge por empréstimo do Paris Saint-Germain até ao final da corrente temporada.

O internacional sub-21 italiano começou por manifestar-se «feliz e motivado» por chegar a um clube que «aposta muito na formação» e, sobretudo, por ter a oportunidade de vir a jogar com maior regularidade.

«Precisava de minutos e acho que o Sp. Braga é o clube ideal para mim. Conheço o campeonato e o Sp. Braga é uma equipa que joga bom futebol, tem um bom estilo de jogo e acho que vai ser muito bom para mim», destacou o jovem jogador de 19 anos em declarações às plataformas do clube minhoto.

Cher Ndour esteve três anos na formação do Benfica e que, na temporada passada, chegou a fazer um jogo na Liga [na goleada ao Vitória por 5-1], falou depois das suas características em campo. «Sou um jogador que pensa rápido, que joga como estivesse com os amigos. Sou muito competitivo e quero sempre ganhar todos os jogos», destacou.

Quanto aos objetivos até ao final da temporada, Ndour quer, acima de tudo, somar minutos. «Espero ajudar a equipa a ganhar jogos, fazer o melhor possível no campeonato e na Liga Europa. Quero melhorar o meu rendimento individual e ajudar a equipa a cumprir os seus objetivos», atirou.

A finalizar, Ndour deixou uma mensagem dirigida aos adeptos do Sp. Braga. «Vou dar tudo por esta camisola. Podem contar sempre comigo dentro de campo. Vamos Braga», referiu ainda.