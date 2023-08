O Sp. Braga decide esta terça-feira a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões e, para já, está numa boa posição para o conseguir: há uma semana, venceu na Pedreira o Panathinaikos, por 2-1.

Ainda assim, Artur Jorge não está descansado, bem pelo contrário. Em conferência de imprensa, o técnico dos bracarenses lembrou que a eliminatória não está resolvida.

«Eu disse no primeiro jogo em Braga que esta era uma eliminatória das mais importantes da história recente do Sp. Braga. Estamos a meio dessa eliminatória, com uma vantagem conseguida com justiça, mas nada está fechado. Temos de ter a mesma ambição e determinação da primeira mão, para podermos abordar o jogo de forma séria», começou por dizer.

«Da mesma que sabemos que temos algumas individualidades acima da média, o Panathinaikos também tem. Temos de ter uma equipa concentrada, determinada e que saiba que vai ter pela frente um adversário que quer reverter o resultado anterior e temos de ter a capacidade de perceber que face à exigência e ao objetivo que temos, teremos de fazer um jogo perfeito», acrescentou.

Artur Jorge continuou e defendeu mesmo que desvaloriza a vantagem conseguida pelos bracarenses em casa: «O meu pensamento é de tentar desvalorizar a nossa vantagem. Sabemos que temos um adversário que nos merece todo o respeito e não podemos ficar encostados de forma alguma à vantagem que é mínima. Temos sim de ter a ambição de olhar para um Sp. Braga que quer ser capaz de lutar pela vitória.»

«Temos de ser uma equipa que tem de ter capacidade de jogar num ambiente adverso, contra uma equipa com qualidade. Esta é a minha grande preocupação. A vantagem existe, mas só será importante se a conseguirmos manter, ou ampliar. Não espero que esta eliminatória seja resolvida a meio. Temos de estar preparados para tudo o que possa acontecer.»

Artur Jorge recusou também a ideia do Sp. Braga ser favorito para conseguir a qualificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Favoritos? Não acho, o que me preocupa é o coletivo do Panathinaikos, essa será sempre a minha maior preocupação. Mas também estou preocupado com o que possamos fazer, sabemos que somos uma equipa que vai tentar fazer golos aqui em Atenas, para vencer e consolidar a vantagem que temos. Estou muito confiante na minha equipa.»

O Sp. Braga, refira-se, defronta o Panathinaikos esta terça-feira, a partir das 20h00.