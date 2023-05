Mais de três meses depois, a «bicada» do Sporting após a goleada (5-0) ao Sporting de Braga teve resposta.

Esta quinta-feira, os arsenalistas fizeram uma publicação nas redes sociais em que recuperaram o argumento de um vídeo dos leões, onde Pote e Ricardo Esgaio disputavam a última cápsula de café, isto depois de o médio ter marcado de penálti ao Sp. Braga, embora as bancadas pedissem que fosse o lateral a bater o castigo máximo.

No vídeo dos minhotos, Ricardo Horta é o protagonista principal e, ao chegar ao balcão, pede «café para todos». Quando vê que o servente iria retirar uma cápsula verde da quarta fila, pede para que retire uma cápsula da terceira, em alusão à classificação final das duas equipas no campeonato.

Por fim, o capitão do Sp. Braga desfruta do café ao lado do irmão André, Sequeira, Castro, Tiago Sá, Al Musrati e Abel Ruiz.

«Aqui há café para todos», pode ler-se antes do término do vídeo.

Ora veja: