O Sp. Braga tem trabalhado para negociar Tormena e, segundo apurou o Maisfutebol, até já aceitou uma oferta entre três e quatro milhões de euros do Krasnodar. O emblema russo, entretanto, viu surgiu a concorrência do Sporting, que nos últimos dias demonstrou interesse em abrir conversas com os minhotos.

Em princípio, o central brasileiro não está totalmente convencido a aceitar uma transferência agora para a Rússia, especialmente por causa do conflito do país com a Ucrânia. Prefere esperar mais uma ou duas semanas à espera de uma possibilidade mais vantajosa dentro de um campeonato mais competitivo.

Tormena é um desejo antigo de Ruben Amorim, com quem trabalhou no clube bracarense, em 2019/20. Nos bastidores, o técnico leonino nunca escondeu a vontade de voltar a dirigir o jogador, que, no futebol português, também já representou Gil Vicente e Portimonense.

Aos 27 anos, Vítor Tormena tem contrato válido com o Sp. Braga apenas por mais uma época (até junho de 2024), o que deve facilitar uma negociação ainda neste mercado de verão europeu - poderia assinar pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro de 2024.