Quando questionado sobre se a conquista da Taça de Portugal frente ao FC Porto seria a confirmação de que o Sporting de Braga precisa para se afirmar como um clube «grande» do futebol português, Artur Jorge, abordou o assunto de forma «serena» e detalhou aquilo que ainda falta aos minhotos para chegar ao patamar dos dragões, do Benfica e do Sporting.

«Precisamos de ganhar muitas vezes, temos mais de 100 anos de história e três Taças de Portugal conquistadas. Temos de conquistar troféus para que possamos ter essa afirmação. Temos um ciclo de vida mais curto do que FC porto, Benfica e Sporting, que têm mais títulos, história mais longa do que a nossa em termos de troféus. Desde há uns curtos anos, a história catapultou-nos para os lugares de cima, de forma a podermos ter o símbolo de qualidade e é isso que temos de ,continuar a fazer. A conquista do troféu amanhã vai valorizar o clube, mas a não conquista não vai tirar nada do que temos feito. Temos de ser paciente, perceber que temos um caminho longo para percorrer, de forma serena, mas onde a palavra ambição faça sempre parte», disse o técnico dos arsenalistas, em conferência de imprensa, no Jamor.

Artur Jorge frisou ainda que espera «um jogo equilibrado» e dividiu o favoritismo.

«Diria que temos iguais condições de poder amanhã [no domingo] ganhar o jogo, da mesma forma que o adversário, porque em termos motivacionais, daquilo que é a capacidade de uma e de outra equipa, não parece que haja uma distância que possa criar algum tipo de favoritismo», sublinhou.

Esta temporada, nos duelos com FC Porto, Sporting e Benfica, o Sp. Braga só ganhou aos encarnados, mas Artur Jorge preferiu desvalorizar esses resultados e até deixou uma «bicada» aos leões.

«Dessas três equipas, só duas ficaram à nossa frente. E, se calhar, não fomos nós que falhámos objetivos. Nós cumprimos com os nossos objetivos, o terceiro lugar, aqueles que nos ganharam não ficaram à nossa frente», destacou.

«No início da época estava esperançado, tive oportunidade de me comprometer com os meus atletas, estrutura e adeptos, de que poderíamos fazer para fazer uma época boa e resultaria sempre em terminar no top-3 e estar nas decisões, como hoje estamos. É uma época plena e, em relação aos objetivos, será completa se conseguirmos somar uma vitoria à nossa história», disse ainda.

Artur Jorge confessou também que vai entrar «mais nervoso» do que entrou na final de 1998, enquanto jogador dos minhotos, mas frisou que se sente «honrado e motivado».

Sp. Braga e FC Porto disputam a final da Taça de Portugal no domingo, a partir das 17h15, num jogo que pode seguir AO MINUTO no Maisfutebol.