Víctor Gómez sofreu uma mialgia na face posterior da coxa esquerda, segundo apurou o Maisfutebol.

O lateral espanhol saiu aos 6 minutos substituído por José Fonte no jogo do Sp. Braga frente ao Estrela da Amadora, na Reboleira, que esta quinta-feira abre a 7.ª jornada da Liga Portuguesa.

Víctor Gómez será reavaliado amanhã. A sua utilização está em risco em particular para o jogo do Sp. Braga em casa do Union Berlim, na próxima terça-feira, para a Liga dos Campeões.