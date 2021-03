Zé Gomes estreou-se no comando técnico do Académico de Viseu com uma derrota em casa do Sporting da Covilhã (2-1), numa partida em atraso da 17.ª jornada da II Liga.

Os serranos marcaram dois golos em nove minutos por Jean Filipe (25m) e Gilberto (34m) enquanto Carter anotou o golo de honra dos viseenses ainda na primeira parte.



Com esta vitória o Sporting da Covilhã subiu ao 12.º lugar enquanto o Académico de Viseu continua no 16.º posto, um lugar acima da zona de descida.