Duas equipas em crise jogaram a salvação no Mar e o Leixões foi a única a sobreviver aos 90 minutos. Os bebés matosinhenses derrotaram o Sporting da Covilhã por 2-1 e voltaram a vencer na II Liga, cinco jornadas depois.



Os três pontos permitem ao Leixões chegar aos 18 pontos e apanhar, provisoriamente, o FC Porto B no oitavo lugar. O Leixões passa a estar apenas a oito pontos do Feirense, atual terceiro classificado e dono da posição que permite jogar o playoff de subida à Liga.



O jogo em Matosinhos foi fraco, quase sempre mal jogado. Na segunda parte, pelo menos, apareceram os golos: Thalis Henrique fez o segundo golo da época aos 46 minutos e um autogolo de André Almeida, após cruzamento de Kiki na direita, deu 2-0 ao Leixões.



Os serranos reduziram num bom golpe de cabeça de Jaime Simões, já no período de descontos, mas não foram além disso. A equipa da Covilhã não ganha para a II Liga desde a 2ª jornada e tem 12 pontos.



FICHA DE JOGO:



Árbitro: João Afonso



LEIXÕES: Stefanovic; Calasan, França e Chris Nduwarugira; João Amorim, Ben Traoré, Kiki (Diogo Leitão, 90) e Seck; Luan Santos (Luisinho, 83), Thalis Henrique (João Oliveira, 78) e Sapara (Isnaba, 90).



SP. COVILHÃ: Léo Navacchio; Jean Felipe (Ricardo Vaz, 76), Tiago Moreira (Issoko, 64), André Almeida, Jaime Simões e Lucas Barros; Ryan Teague (Devid, 64), Tembeng e Gilberto (Isaiah, 76); Diogo Almeida e Jô.



Golos: Thalis Henrique (46), André Almeida (61, pb) e Jaime Simões (90)