Apresentado no início do mês de julho como reforço da equipa B do Sporting de Braga, o defesa-central senegalês Seydou Sano já está no Qatar para assinar pelo Al Gharafa.

O jovem de 18 anos vai ser treinado pelo português Pedro Martins e dividir o balneário com o ex-FC Porto Yacine Brahimi.

Sano tinha assinado por três temporadas com os minhotos, mas não cumpriu qualquer jogo na equipa B.