Midtjylland, adversário do Sp. Braga na Liga Europa, perdeu este domingo em casa com o Brondby (2-1), em encontro referente à 16.ª jornada da Liga dinamarquesa.



Evander colocou a equipa da casa na frente do marcador (13m) mas Mikael Uhre, com um bis ainda antes do intervalo (36m e 41m), deu a vitória aos visitantes.



O adversário da formação arsenalista mantém-se isolando na frente da tabela classificativa da Liga dinamarquesa, com 34 pontos, mais quatro que o FC Copenhaga.

O Sp. Braga visita o reduto do Midtjylland na quinta-feira (17h45), para a quinta jornada do Grupo F da Liga Europa.