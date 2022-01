Uma das principais figuras da surpreendente época que o Gil Vicente está a realizar pode estar de saída. Segundo o que o Maisfutebol apurou, os barcelenses têm em mãos uma proposta do Espanhol de Barcelona, 13.º classificado da La Liga, por Samuel Lino.

Os galos arriscam-se a perder o avançado brasileiro já neste mercado de inverno e, embora ainda sejam desconhecidos os moldes do negócio, este poderá ascender aos quatro milhões de euros.

Atento às movimentações em torno do atacante de 22 anos estará o Sp. Braga, que garantiu o direito de preferência sobre a sua contratação, quando Murilo rumou ao Gil Vicente, no verão.

Ligado aos gilistas até 2024 com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, Lino leva já oito golos marcados e três assistências em 23 jogos realizados na atual temporada. Formado no São Bernardo e com uma breve passagem pelo Flamengo, chegou a Portugal em 2019/20.