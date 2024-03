O Sporting detalhou esta terça-feira, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), todas as operações realizadas durante o último mês de janeiro, no mercado de transferências.

Em relação a entradas, os leões revelam que Koba Koindredi foi contratado ao Estoril por 4,25 milhões de euros, mais um 1,75 milhões de euros de bónus. A esse valor, há a acrescentar 75 mil euros referentes à comissão de manutenção.

Já Rafael Pontelo custou aos cofres do emblema de Alvalade 700 mil euros, pagos à SAD do Leixões. A comissão de manutenção custou quatro mil euros.

Relativamente a saídas, Mateo Tanlongo (Rio Ave), Diego Callai (Feirense), Afonso Moreira (Gil Vicente) e Dário Essugo (Desp. Chaves) foram emprestados a clubes nacionais, sem opções de compra, e até ao final da época.

Já Gonçalo Esteves (AZ Alkmaar), Rúben Vinagre (Hellas Verona), Jovane Cabral (Olympiakos) e Rodrigo Ribeiro (Nottingham Forest) foram todos cedidos a equipas estrangeiros, com opção de compra, cujos valores não foram revelados pelo Sporting.

Por último, Eduardo e Rochinha rescindiram o contrato com a SAD verde e branca.