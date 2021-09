Sporting e Ajax são dois clubes historicamente conotados com a formação de jogadores, com muitas semelhanças, mas Ruben Amorim recorda que o adversário desta quarta-feira, apesar de tudo, tem mais experiência europeia e recordou que os holandeses em 2018/19 foram grande surpresa na Liga dos Campeões.

«São dois clubes com a mesma filosofia, mas são dois clubes que estão em momentos diferentes. Há pouco tempo estiveram nas meias-finais da Liga dos Campeões e muitos jogadores não saíram. Venderam alguns e surgiram outros. Ainda temos de passar muitos mercados e diversos momentos para chegar ao momento do Ajax. Às vezes esquecemo-nos que essa é a nossa filosofia e o Ajax continua nesse caminho», começou por referir.

O treinador do Sporting recordou depois que Erik ten Hag, o treinador que conduziu o Ajax às meias-finais da Liga dos Campeões, em 2018/19, continua no clube, como alguns jogadores dessa temporada.

«São equipas diferentes. Esse Ajax jogava um futebol muito bonito e prático, com jogadores mais experientes. Não há qualquer comparação. O Ajax tem agora uma equipa com alguma experiência. O treinador manteve-se estes anos e conhece bem a filosofia do clube. Tudo isso misturado, o Ajax é muito perigoso. Temos de tentar ter bola para conseguir vencer o jogo», destacou ainda.