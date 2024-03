Ruben Amorim cumpre, esta terça-feira, quatro anos como treinador do Sporting. Questionado sobre isso, o técnico deixou claro que se sente valorizado no campeonato português e principalmente no emblema leonino.

«Esta Liga nunca será pequena para mim, não acho que exista algum treinador que seja pequeno para este campeonato», disse no dia em que cumpriu quatro anos à frente dos leões e precisamente quatro anos depois de Frederico Varandas, presidente do Sporting, ter vaticinado que dentro de poucos anos seria «demasiado grande para o futebol português.»

«O importante para mim é sentir-me valorizado e o futuro depois logo se vê. Não sei dizer o que vai acontecer mais à frente, mas esta liga e este clube nunca serão pequenos para mim», acrescentou.

Amorim foi ainda questionado face à reação de Schmidt, após a goleada por 5-0 sofrida diante do FC Porto e qual seria a abordagem do técnico leonino caso algo semelhante acontecesse no Sporting. A resposta foi clara, Amorim considera-se um sortudo, perante os resultados que obteve na época passada.

«Reação de Schmidt após goleada? Também já perdemos por 5-0 diante do Ajax e do Manchester City, já tivemos este tipo de resultados. Sou um treinador com muita sorte, porque me foi permitido falhar a toda a linha na época passada, esses problemas são dos outros clubes, não meus.»