Ruben Amorim em declarações na conferência de imprensa após a vitória do Sporting sobre o Famalicão.

«Esperávamos jogo muito difícil e fomos muito competentes sempre. Controlámos, no fim com um bloco mais baixo, mas controlámos sempre. Na primeira parte rodámos muito para cansar o adversário, e não tivemos a qualidade no último passe que saiu sempre um metro mais para a frente. Mas foi uma vitória completamente justa.

Ganhámos os três jogos, mas estou sempre stressado como todos os treinadores. Durmo descansado porque olhando para a equipa, ela está mais adulta. Os novos jogadores encaixaram muito bem na equipa. Cinco pontos a mais do que na época passada é muto importante nesta fase.»

[tantas oportunidades falhadas transportaram-no para a época passada]

«Não me senti transportado para a época passada porque há qualquer coisa no ar que é diferente. Talvez a esperança dos adeptos e a forma como encaramos o jogo. Perdemos muitos pontos no início da época passada e foi sempre a correr atrás. O stress para mim foi o mesmo para mim, mas tudo o que envolve a parte mental dos jogadores, ajuda esta energia diferente.»