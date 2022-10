O Sporting chega à terceira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões em primeiro lugar do grupo D, com duas vitórias em dois jogos.

Nesse sentido, e jogando em casa do Marselha, que ainda não pontuou, Ruben Amorim foi questionado se o empate seria um bom resultado para os leões nesta terça-feira, e foi perentório a responder.

«Não é um bom resultado porque somos o Sporting, grande em Portugal, a crescer na Europa e queremos sempre vencer», disse, antes de falar sobre o equilíbrio do grupo.

«Este grupo pode mudar de um momento para o outro, não sabemos qual o jogo que pode fazer a diferença. No ano passado tínhamos duas derrotas e apurámo-nos a uma jornada do fim. Não estamos no melhor momento no campeonato, precisamos de ganhar na Champions. Além disso, estas vitórias dão dinheiro que é muito importante para todos os clubes», afirmou.

Ainda assim, o técnico admitiu que, consoante o que acontecer no decorrer do jogo, conquistar um ponto pode ser positivo.

«Temos sempre de ganhar, tendo seis, ou zero pontos. O nosso clube obriga-nos sempre a ganhar, por isso a preparação é sempre igual. Só no decorrer do jogo vamos ver se um ponto é bom ou não para nós», resumiu.

Sobre que jogará na linha da frente depois de Paulinho ter regressado ao onze diante do Gil Vicente, Amorim escondeu o jogo.

«O Paulinho vem de lesão, fez um excelente jogo e está recuperado. Não vou dizer qual vai jogar porque muda a nossa dinâmica. Jogar com o Paulinho é diferente de jogar o Edwards. Um dos dois vai jogar no meio e vai jogar o que achamos melhor para desenvolver o nosso jogo de amanhã», rematou.