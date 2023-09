Gonçalo Inácio está a ter um arranque de época bastante produtivo - também em termos de golos -, mas Ruben Amorim nem quer ouvir falar na transferência do central.

Questionado na antevisão ao jogo com o Sporting se Inácio pode ser «a próxima grande venda» dos leões, o treinador foi peremptório.

«Espero que não!», atirou, sorridente, sublinhando o crescimento que o internacional português tem tido.

«O Inácio ainda tem muito a melhorar. Tem boas características, mas pode melhorar na consistência de jogar sempre no nível máximo. Também jogou com dois centrais na seleção. Pode jogar muito bem. Não está no pico da maturidade», defende.

Já sobre os golos que tem marcado, Amorim elogia… quem lhe faz as assistências.

«O Inácio tem vindo a fazer muitos golos, é muito forte nas bolas paradas. Não é algo novo, mas com a qualidade dos jogadores que apanhou na seleção e que tem no Sporting, é mais fácil», rematou.

Quem também tem estado muito produtivo na marcação de golos é Paulinho, avançado que está a ter o melhor arranque de época desde que chegou ao Sporting, com quatro golos em quatro jogos.

Perante a pergunta sobre qual a receita para a melhoria do avançado português, Amorim diz que... também ele gostava de saber.

«Não faço ideia, se soubesse já o teria feito há mais tempo. Fico feliz, este ano tem os golos que ajudam a dar mais sumo, mas olho para o que dá à equipa. Em relação ao que ajuda a equipa, está a ter um arranque igual ao das outras épocas», elogia.