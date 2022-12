O defesa central Jeremiah St. Just voltou a lesionar-se e vai falhar os próximos jogos do Sporting.

Foram já várias as lesões que afastaram o jogador contratado esta época dos jogos dos leões e, na antevisão ao jogo com o Rio Ave, para a Taça da Liga, Ruben Amorim abordou a situação do atleta.

«O St. Juste está numa fase complicada. Também passei por muitos problemas físicos durante a carreira, por isso sei o que ele está a sentir. Não tem sido fácil gerir essa parte, porque umas vezes tem sido traumático, outras muscular, não é sempre igual», começou por dizer.

O técnico revelou que a última lesão, uma contusão óssea no joelho esquerdo afetou mais St. Juste em termos anímicos, mas voltou a elogiar a qualidade do neerlandês.

«Ele sofreu bastante nesta última lesão, mas já está a recuperar outra vez. Nós vamos encontrar um equilíbrio e que ele entre numa fase de muitos jogos e com isso, os problemas vão desaparecendo com naturalidade. A qualidade está cá e também tem muita qualidade humana, e isso é muito importante para nós», sublinhou.