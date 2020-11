Não respondeu... respondendo. Foi desta forma que Ruben Amorim reagiu às declarações recentes de Adel Taarabt, que em entrevista ao jornal Record indicou o FC Porto como o principal rival do Benfica na luta pelo título.

Nesta altura, o líder do campeonato é o Sporting, que soma mais quatro pontos do que rival lisboeta e seis do que campeões nacionais.

«Em relação a declarações de jogadores de outros clubes, é-me completamente indiferente», começou por dizer Amorim, que acabou complementar a resposta com uma «achega» curiosa.

«Eu agradeço, porque até facilita o meu trabalho junto dos jogadores», frisou bem disposto.

Amorim reiterou o compromisso de ir «jogo a jogo» e abordou a pressão inerente à liderança no seio de uma equipa muito jovem com a do Sporting. «Enquanto treinador, e pela experiência que eu tenho, estaria mais pressionado se estivesse em terceiro ou quarto lugar. [O primeiro lugar] É o lugar que toda a gente quer e acho que os jogadores do Sporting têm de se sentir confortáveis com isso», referiu.

«Eles têm sabido lidar. Estão bem e sabem que só precisam de vencer para manter a classificação. E, neste caso, aconteça o que acontecer estaremos na liderança no fim desta jornada. E, vencendo, vamos ficar duas semanas na liderança e é isso que queremos manter», disse, lembrando que a Liga está ainda «muito no início», concluiu.