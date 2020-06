Rúben Amorim foi anunciado como novo treinador do Sporting por Silas, treinador que substitui no cargo e que se antecipou à administração do clube no anúncio. O técnico não esqueceu esse momento quando foi questionado sobre quem será o treinador da equipa B dos leões na próxima época.

«Não vou fazer o que o meu amigo Silas me fez e apresentar aqui treinadores. Vou deixar isso para a administração. A minha preocupação é a equipa principal e ajudar no que puder, seja na equipa B ou na formação. Mas não quero ter dedo em tudo porque já tenho muito para fazer.»