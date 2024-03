O Sporting renovou contrato com Ana Borges, informaram os leões esta terça-feira, em comunicado divulgado no site oficial.

A internacional portuguesa de 33 anos prolongou o vínculo por mais um ano, até 2025.

«Estou muito feliz, é fácil aceitar renovar quando estamos no nosso clube. O mais fácil é ficar e conquistar muitos títulos pelo meu clube, acima de tudo quero dar alegrias aos adeptos», afirmou, citado na nota do clube de Alvalade.

«É como se me estivessem a ligar pela primeira vez a dizer que vai passar a haver uma equipa de futebol feminino no Sporting. É sempre uma alegria e um orgulho enorme, hoje tenho cada vez mais a certeza de que nunca dei um passo atrás ao vir para o Sporting. Estou no clube onde sempre quis jogar e no qual me vou retirar de certeza», acrescentou.

No Sporting desde 2016, Ana Borges soma nesta altura 30 golos em 175 jogos, além de dois campeonatos, três Taças de Portugal e duas Supertaças.