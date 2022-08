Quatro pontos somados em 12 possíveis. É este o registo do Sporting à 4.ª jornada da Liga.

A equipa de Ruben Amorim já perdeu oito pontos neste arranque de campeonato e o próprio treinador do Sporting assumiu neste sábado, após a derrota caseira com o Desp. Chaves, que ainda não tinha passado por uma fase assim desde que é treinador.

Até agora, os leões conquistaram apenas 33 por cento dos pontos em discussão e correm o risco de terminar esta jornada a 8 pontos do FC Porto e de ficarem nos próximos dias a igual distância do Benfica, que acerta calendário com o Paços de Ferreira na terça-feira.

Este é o pior arranque de Liga do Sporting em quase 20 anos e é preciso recuar até 2004/05 para encontrar tanto desperdício pontual nas quatro primeiras rondas. Na altura, com José Peseiro ao leme, os leões perderam também 8 pontos nas primeiras quatro jornadas de um campeonato em que terminaram em terceiro, mas que discutiram até à penúltima jornada. Nessa época, aliás, o Sporting deixou escapar 10 pontos nas primeiras cinco rondas, registo negativo que está em condições de evitar na próxima jornada diante do Estoril.

Desde 1995/96, ano em que foi introduzido o novo sistema de pontuação com a vitória a passar a valer 3 pontos, o Sporting nunca perdeu mais do que 8 pontos à 4.ª jornada e só por três vezes chegou a esta ronda nesta condição: nas duas já referidas e, curiosamente, em 2001/02, o ano do último título de campeão conquistado até à quebra da «seca» com Ruben Amorim em 2020/21.

Motivo de preocupação ou de esperança?

Os cinco piores arranques de Liga do século para o Sporting à 4.ª jornada: