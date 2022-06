A Mesa da Assembleia Geral do Sporting agendou a Assembleia Geral Comum Ordinária para «apreciação e votação do orçamento e plano de atividades para 2022/23» para o dia 24 de julho, no qual também se disputará o Troféu Cinco Violinos.

Em comunicado, o emblema leonino explica que esta opção de fazer coincidir os dois eventos em Alvalade visa «facilitar a mobilização dos sócios (...) que pretendam participar e exercer o direito de voto em momento muito importante para a vida associativa do clube».

Para já, refira-se, ainda não é conhecido o adversário que a equipa de Ruben Amorim defrontará nesse dia no relvado de Alvalade.