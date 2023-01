Matheus Nunes saiu no verão, Pedro Porro pode sair agora e deixar Ruben Amorim sem mais uma das peças fundamentais das últimas épocas do Sporting.

Ora, antes da final da Taça da Liga, frente ao FC Porto, o técnico foi questionado se o projeto desportivo leonino está a ser prejudicado pela vertente financeira.

«Acima de tudo é o caminho que os clubes têm de percorrer, por mais que custe aos treinadores. Isso é muito claro nos clubes. Eu lembro-me do meu tempo no Benfica, em que o clube construiu um projeto no qual começou a vender muitos miúdos da equipa B, por 15 milhões, 15 milhões, 15 milhões, e começa aí a fazer um orçamento e não vende nenhum jogador da equipa principal», começou por dizer Amorim sobre o tema.

«Todos os clubes têm a sua forma de crescer, de criar estabilidade e nós estamos nesse processo. Não tenho acesso a isso, mas ainda estamos a construir o processo para ter estabilidade, para não ter de vender ou para vender cada vez mais caro, para criar uma base. Não é tirar de tapete ou não, o Matheus foi uma coisa diferente, mas o Porro, ou o Nuno Mendes, quando tem de se vender, tem de se vender. Quando se paga a cláusula, que eu espero que seja pela cláusula, se for para sair, tem de acontecer porque é o nosso momento. Portanto não diria tirar o tapete. A consolidação do clube também passa por isto, quando assinei a renovação já sabia», acrescentou.