O Sporting empatou com o Benfica neste sábado, no dérbi de andebol, num jogo que teve polémica durante a semana por estar marcado para a hora em que a seleção portuguesa de futebol disputava os quartos de final do Mundial.

Após o encontro, questionado sobre o tema, Ricardo Costa, treinador dos leões, desvalorizou a polémica.

«Eu sou pago para treinar, não estou dentro dos outros assuntos. A verdade é que as outras modalidades numa pararam para ver o andebol, portanto, o nosso trabalho é dar o máximo dentro de campo».

O técnico preferiu enaltecer o jogo marcado pelo equilíbrio e elogiar as duas equipas em campo.

«Quero dar os parabéns às duas equipas, foi um grande jogo e quem veio até aqui não perdeu o seu tempo. A haver um vencedor creio que tínhamos de ser nós, aceito o empate, as duas equipas estiveram bem. Somos a única equipa que ainda não perdeu e estamos contentes com a nossa prestação», acrescentou.