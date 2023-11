O Benfica perdeu com o Sporting por 91-88, após prolongamento, na oitava jornada da fase regular do campeonato nacional de basquetebol.

Norberto Alves, treinador do Benfica, diz que o dérbi foi um jogo «anormal».

«Sentimos ao intervalo que podíamos ter outro tipo de vantagem. Falhámos lançamentos perto do cesto, onde temos de ser mais determinantes. Não estivemos bem a defender. Conseguimos voltar ao jogo. Foi um jogo anormal. Uma equipa (o Benfica) com mais 22 ressaltos do que a outra deveria ter vencido. Fica o resultado.»

Norberto Alves disse ainda que o lance de Aaron Broussard, que daria o 91-91, foi decido corretamente pelos árbitros.

«Nós dizemos quando decidem bem».