O Sporting e FC Porto apuraram-se, esta quarta-feira, para a segunda fase da Taça Europa de basquetebol.



Com o triunfo diante do Balkan Botevgrad por 90-72, no João Rocha, os leões terminam o grupo A da competiçáo na segunda posição e têm lugar assegurado entre os seis melhores segundos classificados, que seguem em frente juntamente com os dez vencedores de grupos.



Em relação ao jogo, o Sporting teve uma entrada fortíssima na partida e fechou o primeiro parcial por 23-16. A diferença acentuou-se no segundo período que terminou com vantagem leonina: 47-26. Apesar de os búlgaros terem vencido o terceiro período (29-21), os anfitriões voltaram a ser melhores e ganharam o último período por 22-17.



Marcus LoVett foi o melhor marcador dos leões na partida, com 26 pontos e 10 assistências, com Edward Ekiyor a atingir 18 pontos e 13 ressaltos.

Quem também está na fase seguinte da Taça Europa é o FC Porto apesar da derrota frente ao Manisa (75-66), na Turquia.



Os dragões fecharam o grupo E no segundo posto e após a conjugação dos resultados desta jornada, avançam na competição como um dos seis melhores segundos classificados.



Com 23 pontos, seis ressaltos e seis assistências, Anthony Barber esteve em destaque na equipa portista assim como Cleveland Melvin, autor de 15 pontos.