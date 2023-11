O Sporting, líder do campeonato de basquetebol, perdeu a invencibilidade este sábado na visita a Oliveira de Azeméis, com uma derrota por 85-90, em jogo da 7.ª jornada.

Os leões ainda venceram o primeiro set, por 25-21, mas chegaram ao intervalo já em desvantagem (50-48) e já não conseguiram recuperar, com a equipa da casa a somar mais três pontos no terceiro set (16-13), antes de empatar no último (24-24), mantendo a vantagem de cinco pontos.

O norte-americano Wes Wahpun, com 23 pontos, esteve em destaque na Oliveirense, enquanto Marcus LoVett (26 pontos) e o canadiano Eddie Ekiyor (23) foram os que mais somaram pontos no lado dos leões.

Com este desaire, o Sporting continua em primeiro, com 13 pontos, enquanto a Oliveirense sobe provisoriamente ao segundo lugar, com 11, mais um do que Benfica (menos um jogo), FC Porto (menos dois jogos) e Vitória, todos com 10.