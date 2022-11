O Sporting bateu o Benfica nesta manhã, em Alcochete. em dérbi da Liga Revelação, por 4-2.

Os encarnados estiveram a vencer por duas vezes, mas os leões, orientados por João Pereira, responderam sempre à desvantagem.

Franculino Djú fez o 1-0 para o Benfica, mas Pedro Silva respondeu e aos 21 minutos empatou o jogo. O encontro saiu para o intervalo com vantagem benfiquista, pois Franculino Djú bisou aos 36.

O Sporting iria virar o resultado no segundo tempo e chegou ao triunfo graças a um autogolo caricato do guarda-redes rival.

Arvelo esteve nos dois golos leoninos: no 2-2, rematou, a bola sofreu um desvio e entrou nas redes encarnadas. No 4-2, o espanhol voltou a atirar, com a bola a ir à trave e, depois, com Leo Kokubo em queda, a bater nas pernas do guarda-redes do Benfica e a entrar na baliza.

O resultado final seria fixado em 4-2 por Rodrigo Marques, aos 94.