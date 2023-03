O treinador do Sporting, Ruben Amorim, relativizou este sábado os elogios de Pep Guardiola, treinador do Manchester City, bem como o alegado interesse do Tottenham veiculado na imprensa internacional nos últimos dias, para sublinhar que tem «três anos de contrato» e que se imaginar a «ser campeão» pelo menos «mais uma vez» nos leões durante este período.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Boavista, da 24.ª jornada da I Liga, Amorim lembrou que o Sporting teve um período de 40 anos em que ganhou três títulos e que, se durante esta ligação entre as partes – que nesta altura vigora até 2026 – conseguir mais uma Liga, que é «um grande princípio» para o clube.

«O meu objetivo é: sabemos que o futebol é o momento, é hoje e amanhã não interessa, mas tenho contrato com o Sporting mais três anos e na minha cabeça é imaginar ser campeão pelo menos mais uma vez durante esses três anos. Se olharmos para os últimos 40 anos, entre campeonatos tem talvez 14 anos [ndr: em média] entre eles e se encurtarmos e em seis anos conseguirmos ganhar dois campeonatos, é um grande princípio para o clube. Não me interessa o que dizem lá fora, interessa-me mostrar resultados», frisou, garantindo que a equipa está a aprender para preparar ainda melhor 2023/24.

«Claramente, na minha cabeça é muito óbvio o que temos de fazer: para já é ganhar jogos, para ganhar tempo, fazer crescer a equipa. Ainda há muito a fazer, ainda muito pode mexer, sabemos da importância da Liga dos Campeões, ainda podemos lutar por isso, ainda temos a Liga Europa e este tempo todo para crescer e volto a dizer: obviamente todas as pessoas, os adeptos e às vezes as direções olham muito para o amanhã. Na minha cabeça,s é pensar: o Sporting em 40 anos ganhou três títulos. Se em seis anos ganharmos dois, é um crescimento e isso está na minha cabeça e às vezes sou eu que tenho de planear um bocadinho mais à frente. Acho que temos um plano claro para fazer crescer toda essa gente e eu não quero passar já para a próxima fase, queremos aproveitar todos os minutos para crescer e depois teremos uma nova fase, um novo campeonato. Enquanto treinador, foi difícil mas é muito bom, eu nunca vi ninguém crescer sem isto, eu só sabia ganhar, às vezes com sorte», disse.

Sobre o jogo com o Boavista, declarou: «No campeonato temos uma responsabilidade diferente, foi isso que transmitimos, com muita informação tática do que o Boavista é. Mudou o sistema, joga agora em 4x3x3, tranquila na tabela, com dinâmica de jogo, transmitimos o perigo do jogo, a importância do jogo, a responsabilidade que temos.»

O Sporting-Boavista tem apito inicial agendado para as 20h30 de domingo. João Pinheiro é o árbitro de um jogo que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.