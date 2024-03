São cinco as alterações no onze inicial do Sporting para a receção ao Boavista, e face à derrota em casa da Atalanta, a contar para a Liga Europa.

Ruben Amorim, técnico dos leões, abdica de St. Juste, Gonçalo Inácio, Pedro Gonçalves, Esgaio e Edwards, e opta por Coates, Nuno Santos, Morita, Catamo e Paulinho.

Pedro Gonçalves e Marcus Edwards, recorde-se, já eram baixas confirmadas, por lesão.

Por sua vez, o treinador do Boavista, Ricardo Paixa, faz três mudanças em relação à vitória ante o Moreirense, na última jornada: Vukotic, Ibrahima Camará e Bruno Lourenço dão o lugar a Makouta, Seba Pérez e Reisinho.

OS ONZES INICIAIS:

ONZE DO SPORTING: Franco Israel, Diomande, Coates e Matheus Reis; Geny Catamo, Hjulmand, Morita e Nuno Santos; Trincão, Paulinho e Gyökeres.

ONZE DO BOAVISTA: João Gonçalves, Chidozie, Abascal e Filipe Ferreira; Pedro Malheiro, Makouta, Seba Pérez e Bruno Onyemaechi; Reisinho, Agra e Bozenik.