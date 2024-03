A equipa de voleibol do Sporting venceu o Benfica, por 3-0, no dérbi da última jornada da segunda fase da Série A do campeonato, disputado este sábado no Pavilhão João Rocha.

Apesar das contas da segunda fase já estarem fechadas, com o Benfica no primeiro lugar e o Sporting na segunda posição, os leões não quiseram facilitar e impuseram a primeira derrota ao rival e logo por 3-0, com os parciais de 25-14, 25-19 e 25-19.

A formação de João Coelho entrou bastante determinada e surpreendeu a equipa encarnada no primeiro set, começando a descolar no marcador quando fez um parcial de quatro pontos seguidos e chegou aos 10-4.

Apoiado por um bloco muito eficaz, liderado por Lucas Van Berkel, o conjunto verde e branco passou a gerir uma vantagem cada vez mais dilatada até chegar ao triunfo por 25-14.

No segundo set, o Benfica conseguiu contrariar melhor o bloco contrário, esteve na liderança do parcial e o jogo manteve-se bastante equilibrado até aos 10-9.

Mesmo assim, os comandados de João Coelho voltaram a gerir melhor o contra-ataque e aproveitando alguns erros não forçados do Benfica, conseguiram criar um fosso no marcador que levou o Sporting a conquistar o set por 25-19.

A vencer por 2-0, os leões não mais perderam o controlo das operações, enquanto o Benfica de Marcel Matz tentava manter-se na discussão da partida.

No entanto, o terceiro set foi uma mera formalidade, já que o Sporting dominou do princípio ao fim, vencendo novamente por 25-19.