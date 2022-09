O Sporting foi multado em 29.070 euros, em consequência do comportamento dos adeptos leoninos no encontro da última jornada da Liga, que terminou com derrota por 2-1, em casa do Boavista.

Os verde e brancos receberam duas sanções de 10.200 euros devido ao arremesso de artefactos pirotécnicos, além de outra de 7.650 euros.

O clube de Alvalade foi ainda castigado no valor de 1.020 euros, em virtude dos cânticos dos fãs do Sporting dirigidos à equipa do Bessa e à atitude de alguns adeptos, que «acederam à plataforma de filmagem, utilizada pela SportTV para colocar uma câmara de topo, levando a que a operadora dessa mesma câmara se retirasse do local, por entender que não estavam reunidas as condições ideais para trabalhar, tendo o aparelho sido desmontado ainda antes do intervalo».

Já o Boavista, foi sancionado em 408 euros na sequência dos insultos dirigidos ao Sporting e a Rochinha. O clube axadrezado foi ainda multado em mais 2.040 euros, devido ao uso de engenhos pirotécnicos.